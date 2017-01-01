حملات مفاجئة للتفتيش والرقابة للكشف عن فساد المحليات

يواصل قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية تنفيذ حملات الإزالة في المحافظات، الصادر لها قرار نظرًا لمخالفتها شروط البناء.



وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن القطاع يقوم بشن حملات مفاجئة على الوحدات المحلية بالمحافظات، لمواجهة المخالفات والكشف عن فساد أو تجاوزات تصدر من العاملين في قطاعات الإدارة المحلية بالمحافظات.



وأضاف المصدر أن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، يعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات، بجانب وزارة الداخلية، ولجنة استرداد أراضي الدولة.



وأشار إلى أن، قطاع التفتيش والرقابة نفد عدد من حملات الإزالة بالمحافظات، وتم التفتيش على عدد من الوحدات المحلية بالمحافظات، مؤكدًا أن الحملات مستمرة وسيتم تنفيذ حملات تفتيش خلال الفترة المقبلة على الوحدات المحلية.