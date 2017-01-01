"حماية المستهلك" تضبط 15 ألف لتر بنزين وسولار فى بنى سويف

أعلنت محافظة بنى سويف، اليوم الإثنين، في بيان لها، أن محافظ الإقليم ناقش تقرير لجنة حماية المستهلك التي تختص بتحقيق الانضباط في السوق، ومنع التلاعب والغش التجاري، وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية، والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.



وتبين من التقرير، الذي عرضه السكرتير العام المساعد تامر أبوالنجا، قيام اللجنة بتنظيم حملة استهدفت تكثيف المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة بتلك المحطات والمستودعات، وذلك على خلفية الزيادة الأخيرة التي أعلنتها وزارة البترول في أسعار المنتجات البترولية.



وأوضح البيان أن الحملة أسفرت عن تحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار لبعض محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتحرير 5 مخالفات أخرى مماثلة خاصة بضبط 15 ألف لتر من السولار وبنزين 80، تم تجميعها بغرض بيعها بالسعر الجديد، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بمعرفة جهات التحقيق المعنية، وبالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة.