انطلاق قافلة طبية من جامعة كفرالشيخ إلى حى سخا

انطلقت قافلة طبية من جامعة كفرالشيخ، إلى حي سخا، بمدينة كفرالشيخ، صباح اليوم الإثنين، بهدف تقديم خدمات طبية لأهالي الحي، والتي نظمتها كلية الطب البشري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



حيث ‏تم خلال القافلة، توقيع الكشف المجاني على جميع المرضى بتخصصات الباطنة والأطفال على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين؛ كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.



وأكد الدكتور ماجد عبدالتواب القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي، وأنها تأتي تفعيلًا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالى المحافظة الأكثر احتياجًا للرعاية، تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، وصرف العلاج اللازم بالمجان.



وأوضح رئيس الجامعة، أن عددا كبيرا من الأهالي توافدوا على القافلة للاستفادة منها، مشيرا إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي.