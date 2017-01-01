الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

دي يونغ يرفض الرقم 14 لهذا السبب

الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:40 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
رفض فرانكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة الجديد فكرة ارتداء القميص رقم 14 في صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وكان برشلونة قد أعلن عن ضم دي يونغ من صفوف أياكس امستردام في يناير الماضي مقابل 75 مليون يورو وتم تقديم اللاعب في كامب نو أمام الجماهير الجمعة من دون تحديد رقم اللاعب في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو رفض فرانكي دي يونغ رقم 14 مع برشلونة خوفا من عقد مقارنات بينه وبين يوهان كرويف أسطورة برشلونة ولاعب المنتخب الهولندي السابق وهو أكثر لاعب اشتهر بهذا الرقم في تاريخ النادي الكتالوني.

وطلب دي يونغ من إدارة برشلونة الحصول على رقم 21 في الموسم المقبل من أجل تكريم جده الذي توفى يوم عيد ميلاده الـ21 .

وينتظر أن يطلب برشلونة من لاعب الوسط الشاب كارلوس ألينيا حصول دي يونغ على قميصه في الموسم المقبل وهو القميص رقم 21 على أمل موافقة اللاعب وتحويل ألينا للعب بالرقم 14.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

"فضيحة اتحاد الكرة".. عصابة فاسدة تتعامل مع مصر بمنطق السبوبة

منذ أقل من ساعة

محادثات تجديد العقد بين ليفربول وكلوب تصل إلى طريق مسدود

منذ يومين

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

منذ حوالي 16 ساعة

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

ألفيس يرد على اتهامات ميسي للبرازيل

كاتب أمريكي يدعو "فيفا" لإلغاء مونديال قطر

الإحصاء: 6.7% زيادة في حالات الطلاق وتراجع الزواج خلال 2018

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

ستوديو

السيسي: القارة الإفريقية تدعم جميع المستثمرين من القطاعين العام والخاص (فيديو)

القومى للأورام: نسب إصابة المرأة بسرطان الثدى تزيد كل عام فى مصر

السيسي: القارة الإفريقية من أكبر المؤسسات السيادية (فيديو)

بث مباشر.. السيسى يترأس قمة تنسيقية مصغرة بمشاركة عدد من زعماء الدول

ads

رياضة

مارتينو: المكسيك على الطريق الصحيح

لوكا توني: رونالدو وإيكاردي بإمكانهما اللعب سويًا

ريال مدريد يختار الوجهة المقبلة لجيمس رودريجيز

فناربخشة يسعى لتخليص أرسنال من أوزيل

الرئيس نيوز

بالصور| "من مقاعد الطلاب".. أول رئيس للنيجر في زيارة للكلية الحربية

تشريعية النواب تبدأ مناقشة تعديلات الشهر العقاري

"اتفاق السودان".. كواليس التحركات الأمريكية لحل الأزمة

السيسي لزعماء أفريقيا: قمتنا ستنتهي.. لكن التعاون مستمر

منوعات

استطلاع: أكثر من خمس الألمان يخونون شركاء حياتهم

العثور على وحيد قرن من نوع نادر نافقا في نيبال

رجل يطلق النار على شاحنة عائلة ويحرق طفلين وأبويهما

صورة صادمة.. صوفيا لورين على كرسي متحرك

كشكول

حسن: صالة جيم ولياقة بدنية بكلية التربية الرياضية بـ 500 ألف جنيه

التعليم العالي: 43 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أسامة العبد: الأزهر أكبر داعم للتعليم في إفريقيا

الثلاثاء.. بدء التقديم للمدارس الرسمية لغات ورقيًا بـ"القليوبية"

إسلام سياسي

وكيل الأزهر: نعتز بثقة الدول الأفريقية في قدرة مصر على قيادة العمل

ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟.. باحث سورى يجيب

ألغام داعش ومخلفاته تفتك بأهالي وأطفال الرقة السورية

المسماري: داعش ليبيا يتلاشى عسكريًا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. افتتاح قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب بعد تحديثها

فتح التقديم لمسابقة المقال بمكتبة الإسكندرية اليوم

الليلة.. معرض فيلسوف الطاوية بالمركز الثقافي الصيني

صدور ترجمة جديدة لرائعة دوستويفسكى"حلم رجل مضحك"

صفحتنا ع الفيس بوك