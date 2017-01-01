دي يونغ يرفض الرقم 14 لهذا السبب

رفض فرانكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة الجديد فكرة ارتداء القميص رقم 14 في صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل.



وكان برشلونة قد أعلن عن ضم دي يونغ من صفوف أياكس امستردام في يناير الماضي مقابل 75 مليون يورو وتم تقديم اللاعب في كامب نو أمام الجماهير الجمعة من دون تحديد رقم اللاعب في الموسم المقبل.



ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو رفض فرانكي دي يونغ رقم 14 مع برشلونة خوفا من عقد مقارنات بينه وبين يوهان كرويف أسطورة برشلونة ولاعب المنتخب الهولندي السابق وهو أكثر لاعب اشتهر بهذا الرقم في تاريخ النادي الكتالوني.



وطلب دي يونغ من إدارة برشلونة الحصول على رقم 21 في الموسم المقبل من أجل تكريم جده الذي توفى يوم عيد ميلاده الـ21 .



وينتظر أن يطلب برشلونة من لاعب الوسط الشاب كارلوس ألينيا حصول دي يونغ على قميصه في الموسم المقبل وهو القميص رقم 21 على أمل موافقة اللاعب وتحويل ألينا للعب بالرقم 14.