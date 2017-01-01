السيسى: نعمل على خلق فرص عمل لشباب القارة لتحقيق طموحاتهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة التنسيقية تعد فرصة مناسبة لإحداث التعاون بين الاتحاد والمنظمات الإقليمية.



وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة، اليوم الإثنين، أن لدينا العديد من الموارد الأساسية والطبيعية التى تجعلنا من أغنى القارات، مضيفًا أننا نستهدف الوصول إلى التعاون والتكامل بين دول القارة، والعمل على خلق مزيد من فرص العمل لشباب القارة لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.



ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، قمة تنسيقية مصغرة، اليوم، في نيامي عاصمة النيجر، بمشاركة عدد من زعماء الدول الإفريقية ورؤساء التكتلات الإفريقية، وذلك لوضع أطر التكامل مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تم إطلاقها في القمة الإفريقية الاستثنائية، أمس.