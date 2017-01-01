تداول 384 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم تداول 475 ماسورة بترولية بوزن 3500 طن، و384 شاحنة بضائع و207 سيارات.



وأفاد بيان للهيئة، اليوم الإثنين، بأن حركة الواردات شملت 154 شاحنة و126 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 475 ماسورة بترولية بوزن 3500 طن و230 شاحنة بضائع و81 سيارة.



وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (الحرية وبوسيدون إكسبريس)، وغادرته العبارة (أمانة)، فيما استقبل ميناء نويبع السفينتين (أيلة وبريدج).