رئيس جامعة بني سويف يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

واصل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، جولاته التفقدية اليومية لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، حيث زار كلية التربية الرياضية وتابع استعدادات الكلية لإجراء اختبارات الكشف الطبي والاختبارات الشخصية واختبارات القدرات البدنية والمهارية والمعلومات العامة.



وأكد "منصور" خلال جولته التفقدية أن الاختبارات تتم بشفافية وموضوعية تامة، وأن انضباط إجراءات التقييم يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات لأحد، وأن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ويسودها الهدوء التام.



ووجه رئيس جامعة بني سويف أثناء الزيارة على تجميل الأماكن حول الكلية والاهتمام بالمناطق الخضراء وزراعتها وشدد على عمل صيانة دائمة لملاعب التنس الأرضي والكرة الطائرة والهوكي.