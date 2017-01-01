الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

توريد 135 ألفًا و655 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:31 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
طباعة
أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، أن إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بداية الموسم في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم 8 يوليو، بلغ 135 ألفًا و655 طن قمح.

وقال "الهابط"، في بيان له، اليوم الإثنين، إنه يُجرى توريد القمح من خلال 23 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأكد "الهابط"، أنه تم تشكيل لجنة، برئاسة المحاسب عماد عبدالغنى حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تُواجه بعضها، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية من الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تيتى يطالب ميسى بمزيد من الاحترام للآخرين

منذ يوم

تتجاوز المليار جنيه.. خسائر خروج مصر من البطولة الأفريقية

منذ ساعتين

قائدة المنتخب الأمريكى تقاطع النشيد الوطنى مجددًاً

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أميرة سعودية تشتري نادي سبوليتو الإيطالي

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

ألفيس يرد على اتهامات ميسي للبرازيل

كاتب أمريكي يدعو "فيفا" لإلغاء مونديال قطر

الإحصاء: 6.7% زيادة في حالات الطلاق وتراجع الزواج خلال 2018

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

ستوديو

السيسي: القارة الإفريقية تدعم جميع المستثمرين من القطاعين العام والخاص (فيديو)

القومى للأورام: نسب إصابة المرأة بسرطان الثدى تزيد كل عام فى مصر

السيسي: القارة الإفريقية من أكبر المؤسسات السيادية (فيديو)

بث مباشر.. السيسى يترأس قمة تنسيقية مصغرة بمشاركة عدد من زعماء الدول

ads

رياضة

مارتينو: المكسيك على الطريق الصحيح

لوكا توني: رونالدو وإيكاردي بإمكانهما اللعب سويًا

ريال مدريد يختار الوجهة المقبلة لجيمس رودريجيز

فناربخشة يسعى لتخليص أرسنال من أوزيل

الرئيس نيوز

بالصور| "من مقاعد الطلاب".. أول رئيس للنيجر في زيارة للكلية الحربية

تشريعية النواب تبدأ مناقشة تعديلات الشهر العقاري

"اتفاق السودان".. كواليس التحركات الأمريكية لحل الأزمة

السيسي لزعماء أفريقيا: قمتنا ستنتهي.. لكن التعاون مستمر

منوعات

استطلاع: أكثر من خمس الألمان يخونون شركاء حياتهم

العثور على وحيد قرن من نوع نادر نافقا في نيبال

رجل يطلق النار على شاحنة عائلة ويحرق طفلين وأبويهما

صورة صادمة.. صوفيا لورين على كرسي متحرك

كشكول

حسن: صالة جيم ولياقة بدنية بكلية التربية الرياضية بـ 500 ألف جنيه

التعليم العالي: 43 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أسامة العبد: الأزهر أكبر داعم للتعليم في إفريقيا

الثلاثاء.. بدء التقديم للمدارس الرسمية لغات ورقيًا بـ"القليوبية"

إسلام سياسي

وكيل الأزهر: نعتز بثقة الدول الأفريقية في قدرة مصر على قيادة العمل

ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟.. باحث سورى يجيب

ألغام داعش ومخلفاته تفتك بأهالي وأطفال الرقة السورية

المسماري: داعش ليبيا يتلاشى عسكريًا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. افتتاح قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب بعد تحديثها

فتح التقديم لمسابقة المقال بمكتبة الإسكندرية اليوم

الليلة.. معرض فيلسوف الطاوية بالمركز الثقافي الصيني

صدور ترجمة جديدة لرائعة دوستويفسكى"حلم رجل مضحك"

صفحتنا ع الفيس بوك