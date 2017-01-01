توريد 135 ألفًا و655 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، أن إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بداية الموسم في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم 8 يوليو، بلغ 135 ألفًا و655 طن قمح.



وقال "الهابط"، في بيان له، اليوم الإثنين، إنه يُجرى توريد القمح من خلال 23 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.



وأكد "الهابط"، أنه تم تشكيل لجنة، برئاسة المحاسب عماد عبدالغنى حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تُواجه بعضها، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية من الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.