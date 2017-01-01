ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة وكيلو بانجو

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم، أسلحة نارية، وكيلو بانجو.



تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بضبط 3 أشخاص وهم: "ط.ح" 30 سنة عاطل، والسابق ضبطه واتهامه في 8 قضايا متنوعة.. وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع، كمية من نبات البانجو المخدر كيلوجرام)، "أ.ح" 20 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، وسابق ضبطه واتهامه في 5 قضايا متنوعة، وبحوزته (بندقية آلية)، بالإضافة إلى ضبط "م.ع" 32 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو وبحوزته (بندقية خرطوش).



وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وستتولى النيابة تحقيقاتها.