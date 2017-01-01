بوجبا مُصر على الرحيل عن مانشستر يونايتد

لم يغيّر ​بول بوجبا​ قراره بمغادرة ​مانشستر يونايتد​ هذا الصيف، حيث قالت "ميرور" إن بوجبا الذي انضم إلى تشكيلة ​أولي جونار سولسكاير​ التي تضم 28 رجلًا، والتي طارت إلى بيرث، لتبدأ جولة يونايتد في أستراليا والشرق الأقصى، لم يغير موقفه من الرحيل على الرغم من احترامه لالتزامه بالرحيل مع يونايتد.



ويشعر بوجبا بخيبة أمل من ​أولد ترافورد​ ويريد تحديًا جديدًا، حيث يتطلع كل من ​ريال مدريد​ وناديه السابق ​يوفنتوس​ إلى الحصول على توقيعه.



وفي حين ترفض إدارة يونايتد البيع، تدرك في الوقت نفسه أن هناك فرصة ضئيلة في الحفاظ على اللاعب، لكنها ستطالب بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من الراغب في الشراء.