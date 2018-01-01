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رياضة

نيويورك سيتى يسقط فى فخ الخسارة أمام بورتلاند تمبرز

الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قطع بورتلاند تمبرز سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لنيويورك سيتى، وتغلب عليه 1 / صفر، مساء الأحد (صباح الإثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات الدورى الأمريكى لكرة القدم.

وفي مباراتين أخريين، تعادل فيلادلفيا يونيون بصعوبة مع أورلاندو سيتي 2 / 2، وأتلانتا يونايتد مع نيويورك ريد بولز 3 / 3.

وحسم بورتلاند تمبرز مباراته أمام نيويورك سيتي بهدف وحيد جاء في الدقيقة 14، وسجله سيبستيان بلانكو، ليرفع بورتلاند رصيده إلى 23 نقطة حصدها خلال 17 مباراة، ويتجمد رصيد نيويورك سيتي عند 29 نقطة حصدها خلال نفس العدد من المباريات.

وأفلت فيلادلفيا يونيون من الهزيمة أمام أورلاندو سيتي وتعادل معه 2 / 2، ليرفع الأول رصيده إلى 36 نقطة في صدارة مجموعة المنطقة الشرقية، مقابل 22 نقطة لأورلاندو سيتي.

وتقدم فيلادلفيا يونيون بهدف سجله ماركو فابيان فى الدقيقة الرابعة، ثم رد أورلاندو سيتي بهدفين سجلهما دوم دوير وسانتياجو باتينو في الدقيقتين 67 و81، لكن كاسبر برزيبيلكو خطف التعادل لفيلادلفيا يونيون في الثواني الأخيرة من المباراة.
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