ساري يفضل جابرييل خيسوس على إيكاردي

يفكر ​يوفنتوس​ في التحرك باتجاه مهاجم ​مانشستر سيتي​، ​جابرييل خيسوس​، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.



ويقول RAI Sports إن رئيس يوفنتوس ​فابيو باراتيسي​ سيعقد اجتماعا مع المدرب الجديد ​ماوريسيو ساري​ لمناقشة خطط الانتقالات الصيفية. وسيكون جابرييل على جدول المحادثات.



وبينما يجري يوفنتوس مفاوضات مع مهاجم ​إنتر ميلانو​ ​ماورو إيكاردي​، ينظر ساري إلى جابرييل باعتباره الخيار الأفضل للعب إلى جانب ​كريستيانو رونالدو​.



وتفيد تقارير صحفية بأن خيسوس غير مرتاح في سيتي، كون المدرب ​بيب جوارديولا​ يعتبره الخيار الثاني بعد سيرجيو أجويرو.



