ساري يفضل جابرييل خيسوس على إيكاردي
الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:30 ص
وكالاتطباعة
يفكر يوفنتوس في التحرك باتجاه مهاجم مانشستر سيتي، جابرييل خيسوس، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
ويقول RAI Sports إن رئيس يوفنتوس فابيو باراتيسي سيعقد اجتماعا مع المدرب الجديد ماوريسيو ساري لمناقشة خطط الانتقالات الصيفية. وسيكون جابرييل على جدول المحادثات.
وبينما يجري يوفنتوس مفاوضات مع مهاجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي، ينظر ساري إلى جابرييل باعتباره الخيار الأفضل للعب إلى جانب كريستيانو رونالدو.
وتفيد تقارير صحفية بأن خيسوس غير مرتاح في سيتي، كون المدرب بيب جوارديولا يعتبره الخيار الثاني بعد سيرجيو أجويرو.
ويقول RAI Sports إن رئيس يوفنتوس فابيو باراتيسي سيعقد اجتماعا مع المدرب الجديد ماوريسيو ساري لمناقشة خطط الانتقالات الصيفية. وسيكون جابرييل على جدول المحادثات.
وبينما يجري يوفنتوس مفاوضات مع مهاجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي، ينظر ساري إلى جابرييل باعتباره الخيار الأفضل للعب إلى جانب كريستيانو رونالدو.
وتفيد تقارير صحفية بأن خيسوس غير مرتاح في سيتي، كون المدرب بيب جوارديولا يعتبره الخيار الثاني بعد سيرجيو أجويرو.