قائدة المنتخب الأمريكى تقاطع النشيد الوطنى مجددًاً

رفضت قائدة ​المنتخب الأمريكي​ لكرة القدم، ​ميجان رابينو،​ غناء النشيد الوطني الأمريكي في المباراة النهائية من بطولة نهائيات كاس العالم لكرة القدم للسيدات والتي جمعته مع ​المنتخب الهولندي​.



وكانت سيدات أمريكا​ قد فزن بنتيجة 2 - 0 على حساب المنتخب الهولندي في المباراة النهائية.



وليست المرة الأولى التي تعترض رابينو خلال النشيد الوطني، حيث كانت قد ركعت على ركبة واحدة في العام 2016، ما أثار حفيظة الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب​ ليحصل جدال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين الطرفين انتهى بقرار رابينو بعدم زيارة البيت الأبيض.