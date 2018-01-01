النمساوي أرناوتوفيتش يرحل عن ويستهام لينضم إلى شنجهاي الصيني

أعلن نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين رحيل المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش عن صفوف الفريق، لينضم إلى شنغهاي الصيني.



وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، تقدر بنحو 22 مليون جنيه إسترليني (6ر27 مليون دولار).



وكان أرناوتوفيتش قد أبدى رغبته في الانتقال للفريق الصيني في يناير الماضي، لكن ويستهام نجح في إبقاء اللاعب ضمن صفوفه لفترة أطول عبر تحسين بنود عقده.



ولدى تجدد المحاولة من قبل نادي شنغهاي، قرر ويستهام بيع اللاعب، وسط احتمالات عدم شعوره بالسعادة مع الفريق الإنجليزي.



ولعب أرناوتوفيتش لموسمين مع ويستهام، سجل خلالهما 22 هدفا في 65 مباراة.