مستوطنون يستولون على منزل فى القدس بحماية قوات الاحتلال

استولى مستوطنون، اليوم الإثنين، على منزل في حي الصوانة، وسط مدينة القدس المحتلة.



وقالت مصادر فلسطينية، إن مجموعة مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، استولت على منزل يتكون من أربع شقق سكنية، يعود إلى عائلة إيهاب المحضر.



في سياق آخر، أبعدت شرطة الاحتلال، صباح اليوم، 3 شبان عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوعين، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشبان الثلاثة مساء أمس، عقب اقتحام مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى.