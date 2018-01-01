الإعلان عن القائمة الأولية لمنتخب الأردن استعدادًا لبطولة غرب آسيا

أعلن البلجيكي ​فيتال بوركلمانز​، المدير الفني لـ"​المنتخب الأردني"​ عن قائمة أولية ضمت 31 لاعبًا استعدادًا للمشاركة في ​بطولة غرب آسيا للرجال​ والتي تنطلق أواخر الشهر الجاري في العراق، على أن يتم تقليص القائمة إلى 26 قبل التوجه إلى معسكر تركيا يوم 19 الشهر الجاري.



وضمت القائمة كل من : ​معتز ياسين​، أحمد عبدالستار، عبدالله الفاخوري، براء مرعي، أحمد الصغير، أنس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، سليم عبيد، هادي الحوراني، فادي الناطور، محمد بني عطية، فراس شلباية، إحسان حداد، ​بهاء عبدالرحمن​، يوسف إبو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، ​مصعب اللحام​، يوسف الرواشدة، عمر هاني، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار، ​حمزة الدردور​ ومحمد الزعبي.



ويتخلل معسكر المنتخب في تركيا مباراتين وديتين قبل أن يستقر على القائمة النهائية للبطولة والتي تضم 23 لاعبًا مع عودته إلى عمان أواخر الشهر الجاري.



وجاء الأردن في بطولة غرب آسيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والكويت والبحرين، حيث تنطلق مباريات النشامى في البطولة في الرابع من أغسطس المقبل بمدينة أربيل.