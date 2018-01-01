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مصر

التضامن ومصر الخير تطلقان جائزة ريادة العطاء الخيرى والتنموى

الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:17 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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أطلقت مؤسسة مصر الخير من خلال برنامج الجمعيات الأهلية جائزة ريادة العطاء الخيرى والتنموى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تستهدف هذه الجائزة رصد أفضل الممارسات والتدخلات التنموية المبتكرة سنويًا فى تنمية المجتمع ذات الصلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتهدف من خلال هذه الجائزة على زيادة فعالية ومساهمات المنظمات الأهلية المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤيتها "مؤسسة رائدة كمثال عالمي للوصول إلى تنمية مجتمع تكافلي ينمو ذاتيًا".

تعتمد معايير الجائزة على اختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 لموضوع الجائزة سنويًا، حيث تنقسم الجائزة إلى قسمين، الأول هو جائزة للجمعيات والمؤسسات الرائدة التي لها إسهامات متميزة، والثاني هو جائزة تقديرية، وتشجيعية لرواد العمل الأهلي من الأفراد الذين لهم إسهامات خلال مسيرتهم فى العطاء الأهلي التنموي في موضوع الجائزة، كما أنه من المتوقع أن تمر الجائزة بعدة مراحل تتم فيها تصفية الجمعيات، وذلك من خلال لجنة تحكيم مستقلة بعضوية رواد من العمل الأهلي المصري.

وقالت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والأمين العام للجائزة، إنه تم اختيار الهدف الرابع من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة 2030، وهو التعليم الجيد كموضوع لجائزة عام 2019.

كما أشارت إلى أن الجائزة تستهدف رصد أفضل الممارسات وأكثرها ابتكارية فى تنمية المجتمع وتسليط الضوء عليها والدعوة لتكرارها.

وأضافت أن هذه الجائزة تعتبر أداة تغيير فاعلة وتطوير شامل تسعى إلى إيجاد بيئة مناسبة تحفز على العمل الأهلي في مصر، كما ترفع مستوى كفاءة الأداء لدى منظمات المجتمع الأهلي كافة وتعزيز التنمية المستدامة بما يتوافق مع خطة الدولة وأهداف رؤية 2030.
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