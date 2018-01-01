النقل العام: نحرص على وضع لائحة جديدة تضمن حقوق العمال

أكد مجدي حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، أنه تم الاجتماع مع رئيس هيئة النقل العام، اللواء رزق علي مصطفى، حيث أكد له حرصه للخروج بلائحة للعاملين تعبر عن مصالح وحقوق ما يقرب من 30 ألف عامل بالهيئة، وذلك لمدة 30 سنة مقبلة على الأقل، وبما يتماشى مع لوائح ونظم وقوانين الدولة ونظام التشغيل بالهيئة.



وأضاف حسن، أن الاجتماع تطرق للحديث حول ضرورة سرعة الانتهاء من مشروع لائحة شئون العاملين، وأن تعبر تلك اللائحة عن طموحات العمال، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة أكد أن مجلس الإدارة تسلم نسخة من اللائحة لمراجعتها وعرضها في الجلسة المقبلة.



وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة، انتهت من أعمالها، الأربعاء الماضي، وتم عرضها على مجلس إدارة النقابة العامة، حيث دارت نقاشات واختلافات حول بعض المواد الخاصة بالإجازات والأجر الكامل.



وأوضح رئيس النقابة، أن مشروع اللائحة المقدم يطالب بأجر وظيفي ومكمل؛ ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هيئة النقل العام ضمن الهيئات العامة غير المخاطبة بالقانون، لكن من حقها عمل لائحة خاصة تتوافق مع القانون العام للعاملين بالدولة، وهذا ما أكده قانون إنشاء الهيئات رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ في المادة ٧ بأن مجلس الإدارة هو السلطة المختصة ومن حقه إعداد لوائحه وأنظمته بما يتماشى مع صالح الهيئة.