رئيس جامعة بيروت: سعداء بزيارة وزيرة الثقافة المصرية

أعرب رئيس جامعة بيروت العربية، الدكتور عمرو جلال العدوي، عن تقديره للزيارة التي أجرتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم إلى فرع الجامعة في منطقة الدبية بمحافظة جبل لبنان خلال فترة وجودها في بيروت لافتتاح فرع الهيئة العامة للكتاب في العاصمة اللبنانية بعد تطويره وتجديده.



وكانت وزيرة الثقافة قد أجرت جولة في حرم جامعة بيروت العربية بالدبية، تخللتها زيارة لأقسام ومرافق الجامعة، كما التقت رئيس مجلس أمنائها الدكتور سعيد الجزائري وعددًا من الأساتذة، مبدية إعجابها بالدور الذي تضطلع به الجامعة، والحرص على ثقافة الاستثمار بالطلاب وقدراتهم وطاقاتهم.



وقام رئيس جامعة بيروت العربية- خلال جولة وزيرة الثقافة- باستعراض الدور التعليمي المهم الذي تضطلع به الجامعة، والحرص على تشجيع الطلاب على ممارسة جميع الأنشطة خارج الإطار الدراسي، من مسرح وموسيقى ورياضة، على نحو ينعكس إيجابا على العملية الدراسية، معربا عن أمله في أن تشكل الزيارة محطة في مسار تعزيز التعاون في كل المجالات العلمية بين لبنان ومصر.



وأشار العدوي إلى أن جامعة بيروت العربية بصدد تحضير للمؤتمر الدولي لقمة الكتاب الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر المقبل.