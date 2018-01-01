روسيا تبيع لأوزبكستان 12 مروحية قتالية من طراز "مى - 35 إم"

ذكرت وكالات روسية أن موسكو ستبيع لأوزبكستان 12 مروحية نقل قتالية من طراز (مى-35 إم) خلال عامى 2019 و2020.



ونقلت الوكالة عن مصدر روسي مطلع، اليوم الإثنين، قوله" إن موعد توريد أربع مروحيات من طراز (مي-35 إم) سيكون في الربع الرابع من عام 2019، مضيفًا أن توريد المروحيات الـ8 المتبقية سيكون في عام 2020".