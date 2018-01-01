روسيا تبيع لأوزبكستان 12 مروحية قتالية من طراز "مى - 35 إم"
الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:16 ص
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ذكرت وكالات روسية أن موسكو ستبيع لأوزبكستان 12 مروحية نقل قتالية من طراز (مى-35 إم) خلال عامى 2019 و2020.
ونقلت الوكالة عن مصدر روسي مطلع، اليوم الإثنين، قوله" إن موعد توريد أربع مروحيات من طراز (مي-35 إم) سيكون في الربع الرابع من عام 2019، مضيفًا أن توريد المروحيات الـ8 المتبقية سيكون في عام 2020".
ونقلت الوكالة عن مصدر روسي مطلع، اليوم الإثنين، قوله" إن موعد توريد أربع مروحيات من طراز (مي-35 إم) سيكون في الربع الرابع من عام 2019، مضيفًا أن توريد المروحيات الـ8 المتبقية سيكون في عام 2020".