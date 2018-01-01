الأزهر: المؤتمر الدولي لقادة التعليم بإفريقيا يبحث مستقبل القارة

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الإفريقية، يعد أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي في إفريقيا، لمناقشة وبحث مستقبل القارة السمراء التكنولوجي والعلمي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل التنمية والتطوير.



ووجه المحرصاوي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المؤتمر، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدعمه الدائم للجامعة.



وقال، في كلمته في افتتاح المؤتمر، إن المؤتمر ليس الفعالية الأولى بين جامعة الأزهر واتحاد الجامعات الإفريقية، لافتا إلى أن الجامعة قد قامت بتنظيم فعالية عن رقمنة الأبحاث العلمية بالتعاون مع الجامعات الإفريقية، وأيضا تنظيم الأولمبياد الرياضي الأول الذي أقيم تحت رعاية الرئيس السيسي.



ويشارك في المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية 300 من رؤساء الجامعات وممثلو الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.