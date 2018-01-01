فيوري يحدد موعد موقعة وايلدر

قال البريطاني تايسون فيوري، إن مباراة الإعادة التي ستجمع بينه وديونتاي وايلدر، بطل مجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل، ستقام يوم 22 فبراير شباط من العام المقبل.



وفيوري (30 عاما) هو الملاكم الوحيد الذي لم ينجح وايلدر في التغلب عليه، بعد انتهاء نزالهما في ديسمبر كانون الأول، في لوس أنجلوس، بالتعادل.



وهيمن فيوري على أغلب النزال قبل أن يسقط مرتين، بما في ذلك بضربة بدت حاسمة في الجولة 12.



وقال فيوري خلال حدث أقيم في برادفورد "تم تأكيد إعادة المباراة وجرى توقيع العقود.. سيكون اللقاء يوم 22 فبراير، قضي الأمر بالنسبة لمباراة الإعادة".



وتابع "سأتغلب عليه بالضربة القاضية.. هذه المرة، لن أكون بعيدا عن الحلبة لثلاث سنوات".



ومن المقرر أن يدافع وايلدر عن لقبه، في مباراة إعادة أمام لويس أورتيز.



وذكر في تغريدة خلال مايو آيار، أنه سيواجه فيوري عقب مباراة الإعادة أمام الملاكم الكوبي.



وكان آخر نزال خاضه فيوري أمام توم شفارتس، في لاس فيجاس خلال يونيو حزيران الماضي، حيث فاز على الملاكم الألماني في جولتين.

