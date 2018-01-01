الأمن العام ينفذ 197 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، جهوده في حماية الاقتصاد الوطني، وتمكن خلال يونيو الماضي، من تنفيذ 197 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.



في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الجادة والفعالة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام خلال يونيو الماضي عن تنفيذ 197 حكمًا قضائيًا متنوعًا لصالح البنوك والشركات.



وشملت الأحكام تنفيذ 186 حكمًا قضائيًا بإجمالي مديونية بلغت 7 ملايين و80 ألف و938 جنيهًا، لصالح 11 بنكًا مختلفًا، وتنفيذ 11 حكمًا قضائيًا لصالح 6 شركات وهيئات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.