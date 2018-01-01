البنوك تصعد بمؤشرات البحرين بالمستهل

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد المؤشر العام بنسبة بلغت 0.04% رابحا نحو 0.62 نقطة، ليصل إلى مستوى 1537.67 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.



وجرت تداولات بسوق البحرين للأوراق المالية، بمستهل التعاملات على نحو 653 ألف سهم، بقيمة بلغت 184 ألف دينار بحرينى.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة صعود سجلت 1.92% مدفوعا، بصعود سهم عقارات السيف الذى صعد بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك التجارية الذى شهد ارتفعاعا بلغت نسبته 1.52% بدعم من صعود سهم مصرف السلام البحرينالذى قفزبنسبة 1.19%، وسط إقبال على اسهمه منذ بدء جلسة التداول.