الذهب يرتفع وسط مخاوف الفائدة والنمو

قفز سعر الذهب، يوم الاثنين، متعافيا من خسائره المبكرة ليتماسك فوق مستوى 1400 دولار، وسط عودة الاهتمام إلى مخاوف النمو العالمي وخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة.



وارتفع الذهب، في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1403.87 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المئة إلى 1405.80دولار للأوقية.



واستفاد صعود الذهب من تراجع الدولار من أعلى مستوياته، في عدة أسابيع، وغير المعدن الثمين اتجاهه بعد هبوطه أكثر من واحد في المئة، يوم الجمعة، إثر بيانات قوية للوظائف الأميركية قلصت احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.