برشلونة يخلد لاماسيا بقميصه الثاني (صور)

كشف برشلونة النقاب، اليوم الإثنين، عن القميص الثاني الذي سيرتديه في الموسم الجديد (2019-2020).



وذكر النادي الكتالوني، عبر موقعه الرسمي، أنه قرر الاحتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس لاماسيا (أكاديمية الشباب بالنادي)، من خلال إطلاق القميص الثاني باللون الأصفر، مع وجود شريط مائل بألوان البلوجرانا التقليدية.



وجاء ذلك تماشيًا مع القميص الذي ارتداه برشلونة، عام 1979، وهو العام نفسه الذي تأسست فيه الأكاديمية.



وفي هذا الصدد قال سيرجي روبيرتو، لاعب البارسا: "ليست مصادفة أن لاماسيا أخرجت للعالم العديد من اللاعبين الكبار".



وأضاف: "إنها مكان خاص ومميز وله فلسفة فريدة، ويسرني أن القميص الثاني يسلط الضوء على الأكاديمية.. 40 عامًا للاماسيا هو بالفعل عمل يستحق الاحتفال به".



وأخرجت لاماسيا العديد من النجوم على مدار التاريخ، أمثال ليونيل ميسي، بيب جوارديولا، تشافي هيرنانديز، أندرياس إنييستا، سيرجيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه.