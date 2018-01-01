طرح إعلان بيع وحدات الإسكان الاستثماري ببورسعيد ودمياط

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، على طرح إعلان بيع وحدات الإسكان الاستثمارى، المستهدف والجارى تنفيذها بمساحة 120 م2 للوحدة، بمحافظتى (بورسعيد – دمياط)، ويكون البيع بالتقسيط على 3 سنوات، بحيث يتم دفع 15 % دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية، أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المُعلن بالبنك المركزي، وذلك على المدة الإضافية، وهى سنتان بعدد 8 دفعات ربع سنوية، من تاريخ تسليم الوحدة، وأن يتم البناء وفقًا لعدد المُتقدمين الفعلى، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات عن عدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية.



وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق إن تلك الوحدات تقع فى مدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، ضمن مشروع تنفيذ 9672 وحدة سكنية، وكذا الوحدات الاستثمارية ضمن مشروع تنفيذ 5700 وحدة إسكان اجتماعي، ويوجد فى مدينة شطا بمحافظة دمياط، 112 وحدة بمساحة 120 م2، ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعى بموقع شطا 2، كما يوجد 50 وحدة بمساحة 105 م2، بمحافظة دمياط ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعى بموقع الزرقا بمنطقة العلمين.