أمريكى من أصول فلسطينية يقرر منافسة ترامب في الانتخابات

يفكر نائب أمريكى جمهورى منافس للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.



وقال النائب جوستين عماش، الذى استقال من الحزب الجمهورى الأسبوع الماضى، فى برنامج حالة الاتحاد على شبكة سى ان ان، إنه يفكر فى الترشح للانتخابات المقبلة كمستقل.



وأضاف عماش "لا أستبعد ذلك، أعتقد أنه يجب أن استخدم مهاراتي ونفوذي في الحياة العامة لخدمة البلاد بشكل أفضل، وأعتقد أنه يجب علي الدفاع عن الدستور بأي طريقة تعمل بشكل أفضل"، وفقا لما نقلته وكالة سما.



وكان عماش قد أعلن في مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست، الخميس الماضي، أنه سيغادر الحزب الجمهوري، وهو العضو الوحيد في الحزب، الذي دعا إلى رفع دعوى ضد الرئيس ترامب.



وأوضح عماش أنه كان لديه مخاوف مع الحزب الجمهوري منذ عدة سنوات، وأن الفترة الأخيرة في الكونجرس أظهرت حقًا مدى سوء الأمر.



وقال إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه لمقعده في الكونجرس عن ولاية ميشيغان، وهو واثق جدا من أنه سيفوز رغم مغادرته للحزب.