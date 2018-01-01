السيسى يصل إلى مقر انعقاد القمة الإفريقية الاستثنائية فى نيامى

وصل الرئيس عبدالفتح السيسي، منذ قليل، مقر انعقاد القمة الإفريقية الاستثنائية في نيامي عاصمة النيجر.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، ترأس الجلسة الختامية للقمة الاستثنائية الإفريقية التي بدأت مساء اليوم الأحد، في نيامي عاصمة النيجر.



وتناقش الجلسة الختامية الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية؛ وخاصة شهادة المنشأ والتعريفة الجمركية وتسهيلات التجارة.



وأعرب السيسي عن تقديره واحترامه للحضور على روح التعاون والدعم بين دول الاتحاد والجهود المتضافرة للوصول لمخرجات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.



كما دعا السيسي مفوضية الاتحاد الإفريقي وسائر الجهات لمواصلة الحوار البناء، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وبذل قصارى الجهد لنكون عند حسن ظن أبنائنا وعلى مستوى تطلعاتهم.