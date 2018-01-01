منتخب الكاميرون يغادر القاهرة بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية

غادرت بعثة منتخب الكاميرون لكرة القدم، القاهرة، اليوم الإثنين، بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.



كان منتخب نيجيريا قد حقق فوزا مثيرا على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 3 - 2، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء السبت على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.