ليفربول لأليسون: الذهب للذهب

هنأ نادي ​ليفربول​ حارس مرماه البرازيلي ​أليسون بيكر​ بعد أن نجح في إحراز اللقب الثاني له هذا الموسم، حيث نجح أليسون بالفوز مع ليفربول بلقب ​دوري أبطال أوروبا​ قبل أن ينجح في الفوز بلقب ​كوبا أمريكا​ مع المنتخب البرازيلي.



وفاز البرازيل على البيرو في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.



وعنونت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الذهب للذهب يا أليسون"، مع نشر صورتين له، الأولى مع كأس كوبا أمريكا والثاني مع كاس دوري الأبطال.