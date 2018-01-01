تياجو سيلفا: ميسي يحاول التخلص من مسؤولية الهزيمة

أبدى قلب الدفاع البرازيلي، تياجو سيلفا، أسفه حول التصريحات التي أدلى بها النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بخصوص وجود فساد داخل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، تعليقا على هزيمة التانجو ضد "السيليساو" في نصف النهائي (2-0)، ثم طرده أمام تشيلي.



وصرح لاعب باريس سان جيرمان "من الصعب التعليق، لأنه أحيانا عندما يتعرض اللاعب لخسارة يحاول أن يقلل من مسؤوليته ويلحقها بالآخرين.. هو لم يقل هذا بغرض سيء، لكنه قال، خرجت الكلمات من فمه".



وقال إن هذا النوع من التصريحات يشعره بالحزن، لأنه على سبيل المثال عندما سحق برشلونة بي إس جي 6-1 "فعل ذلك بمساعدة تحكيمية فادحة، لكن لم يخرج أي لاعب من باريس ليقول إنه تم إهداء البارسا الفوز"، على حد قول سيلفا.



وأضاف "ينبغي احترام التاريخ، ليس من فراغ أن نمتلك خمس نجمات، ولم نفز بأي منها بالسرقة".



وأشاد تياجو سيلفا بالدفاع القوي للبرازيل طوال البطولة، مشيرا إلى أن الحارس أليسون لم يتدخل كثيرا في مباراة النهائي (3-1) أمام بيرو، التي لم تسدد سوى كرات قليلة على المرمى.