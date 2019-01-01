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رياضة

تيتي يستشهد برونالدو حول غياب نيمار

الإثنين 08/يوليه/2019 - 09:56 ص
مدرب البرازيل، أدينور
مدرب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي
وكالات
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دافع مدرب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، عن طريقة لعب منتخب بلاده، وانتقد الحكم التشيلي روبرتو توبار بشدة، عقب تتويج "السيليساو" بلقب كوبا أمريكا، أمس الأحد، بالفوز في النهائي (3-1) على بيرو.

وقال تيتي "النقد جزء من عملية التطور، والأمر واضح بالنسبة لي.. لكن هناك أشكال عديدة للفوز وللعب كرة القدم، وهناك تركيز على اللعب بشكل جيد.. نحن مخلصون لفكرة كرة قدم تبحث عن نتائج، دون التخلي عن الجانب الإبداعي الذي يترجم إلى أهداف".

وانتقد تيتي بشدة الحكم التشيلي روبرتو توبار، الذي تعرض لـ"ضغط شديد" ولم يكن لديه معيار.

وقال "احتسب ركلة جزاء لم تكن صحيحة، وجعلنا نلعب بعشرة لاعبين.. كان علينا إعادة تنظيم انفسنا واستطاعوا التعادل معنا.. لقد كان حكما سيئا، ارتكب أخطاء جوهرية".

وعن فوز منتخب بلاده باللقب، أجاب "لا أجد كلمات لوصف سعادتي، لكني سأستمتع (بالتتويج) حين أذهب للمنزل".

وأشار تيتي إلى صعوبة إعداد قائمة المنتخب لهذه البطولة، وعدم استدعاء دوجلاس كوستا ومارسيلو، وقال إنه كان من الممكن أن يكونا في الفريق.

وحول غياب نيمار، قال إن المنتخب عرف كيف يمكنه التركيز على كرة القدم الجماعية.

وقال "نيمار من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، هو لاعب استثنائي، لكن عمل الفريق مهم.. كما كان مهما للبرتغال حين لم يكن لديها كريستيانو رونالدو، في نهائي أمم أوروبا".

وأكد تيتي أن فريقه أمامه "هامش للتطور في الجانب الفني"، مشيرا إلى أن "هناك لاعبين يتطورون وآخرون يحافظون على متسواهم العالي.. وفينيسيوس (جونيور) واحد منهم".
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