دي ليخت يتجنب تكرار سيناريو جريزمان

أكد مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، أن اللاعب توصل لاتفاق حول البنود الشخصية مع يوفنتوس، تمهيدًا للانضمام إلى السيدة العجوز هذا الصيف.



وقال رايولا في تصريحات لصحيفة دي تيليجراف "دي ليخت لديه اتفاق مع يوفنتوس، من الضروري توافق يوفنتوس وأياكس حول الصفقة".



وسئل رايولا عما إذا كان اللاعب قد يتمرد على ناديه، على غرار ما يفعله أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد، ليرد بقوله "هذا أمر غير وارد، هو ليس أسلوبه".



وتشير تقارير صحفية إلى أن البيانكونيري توصل لاتفاق مع دي ليخت، يقضي بتوقيعه على عقد لمدة 5 سنوات، مقابل الحصول على 9 ملايين يورو كراتب سنوي بالإضافة إلى المكافآت.



ويرغب يوفنتوس في الإعلان عن الصفقة، الأربعاء المقبل، مع انطلاق المعسكر التدريبي الخاص بالموسم الجديد، أو يوم 19 يوليو/تموز الجاري مع بدء الجولة الآسيوية للسيدة العجوز.