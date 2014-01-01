كوتينيو عن السباعية المذلة: لا يمكن تغيير الماضي

قال لاعب الوسط البرازيلي، فيليب كوتينيو، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو (3-1)، إن منتخب بلاده حقق الهدف بالتتويج بلقب البطولة على أرضه.



وأضاف كوتينيو في تصريحات عقب اللقاء "سعيد لأننا حققنا الهدف بأن نصبح الأبطال على أرضنا، كنا نعرف أهمية البطولة. لذلك خرجنا سعداء، لقد حان وقت الاحتفال مع الأسر التي هي دائمًا معنا".



وبسؤاله عما إذا كان هذا اللقب قد خفف جراح خروج السيليساو من نصف نهائي مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل، بالخسارة 1-7 أمام ألمانيا، شدد كوتينيو على أن هذا الفريق يسعى لكتابة تاريخه الخاص.



وأوضح "لا يمكن تغيير الماضي، نحن نبني تاريخا هنا شيئا فشيئا، الفريق يستحق ما فعلناه في هذه المسابقة وخرجنا سعداء بذلك".