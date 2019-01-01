كوريا الجنوبية تركز جهودها على إلغاء اليابان القيود على صادراتها

أوضحت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنها تنفذ بشكل مخلص العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.



جاء ذلك ردا على الشكوك التي أثارها مسؤول ياباني رفيع المستوى حول تدفق المواد الكيميائية التي استوردتها كوريا الجنوبية من اليابان، إلى كوريا الشمالية.



صرح مسؤول بوزارة الخارجية اليوم بأن كوريا الجنوبية بصفتها دولة مشاركة في الأنظمة الأربعة لمراقبة الصادرات المتعددة الأطراف، تقوم بالوفاء بالتزاماتها بصرامة.



وأكد على أن كوريا الجنوبية تتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي للتنفيذ المخلص للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.



وسبق أن قال القائم بأعمال الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم كويتشي هاجيودا في يوم 5 يوليو إن هناك مخاوف من أن المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، قد تتدفق إلى كوريا الشمالية.



يبدو أن اليابان تحاول توسيع "النزاع الاقتصادي" الذي جاء بسبب قضية التاريخ، إلى مجال الأمن.



في يوم 7 يوليو، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن كوريا الجنوبية قد لا تنفذ العقوبات ضد كوريا الشمالية متعللة بتشديد اليابان القيود على صادراتها لكوريا.



غير أن الحكومة الكورية الجنوبية تمتنع عن الرد على تصريحات آبي.



تعتزم وزارة الخارجية تركيز جهودها على الحد من تفاقم الوضع وإلغاء اليابان قرارها لفرض القيود على صادراتها لكوريا الجنوبية.



وتخطط لبذل الجهود الدبلوماسية للحصول على التأييد من الولايات المتحدة، نظرا لأن إجراءات اليابان الانتقامية ستؤدي إلى الصراع بين كوريا الجنوبية واليابان، وسيؤثر ذلك في نهاية المطاف على التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.