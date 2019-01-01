الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

كوريا الجنوبية تركز جهودها على إلغاء اليابان القيود على صادراتها

الإثنين 08/يوليه/2019 - 09:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أوضحت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنها تنفذ بشكل مخلص العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

جاء ذلك ردا على الشكوك التي أثارها مسؤول ياباني رفيع المستوى حول تدفق المواد الكيميائية التي استوردتها كوريا الجنوبية من اليابان، إلى كوريا الشمالية.

صرح مسؤول بوزارة الخارجية اليوم بأن كوريا الجنوبية بصفتها دولة مشاركة في الأنظمة الأربعة لمراقبة الصادرات المتعددة الأطراف، تقوم بالوفاء بالتزاماتها بصرامة.

وأكد على أن كوريا الجنوبية تتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي للتنفيذ المخلص للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وسبق أن قال القائم بأعمال الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم كويتشي هاجيودا في يوم 5 يوليو إن هناك مخاوف من أن المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، قد تتدفق إلى كوريا الشمالية.

يبدو أن اليابان تحاول توسيع "النزاع الاقتصادي" الذي جاء بسبب قضية التاريخ، إلى مجال الأمن.

في يوم 7 يوليو، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن كوريا الجنوبية قد لا تنفذ العقوبات ضد كوريا الشمالية متعللة بتشديد اليابان القيود على صادراتها لكوريا.

غير أن الحكومة الكورية الجنوبية تمتنع عن الرد على تصريحات آبي.

تعتزم وزارة الخارجية تركيز جهودها على الحد من تفاقم الوضع وإلغاء اليابان قرارها لفرض القيود على صادراتها لكوريا الجنوبية.

وتخطط لبذل الجهود الدبلوماسية للحصول على التأييد من الولايات المتحدة، نظرا لأن إجراءات اليابان الانتقامية ستؤدي إلى الصراع بين كوريا الجنوبية واليابان، وسيؤثر ذلك في نهاية المطاف على التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

اتحاد أمريكا الجنوبية يصدر بيانًا ناريًا للرد على ادعاءات "ميسى"

منذ حوالي 22 ساعة

كلوب يمنح صلاح إجازة 3 أسابيع بسبب نكسة المنتخب المصري

منذ يوم

بالفسفوري.. بوسي شلبي بإطلالة صادمة في حفل زفاف نجل ماجد المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تيتى يطالب ميسى بمزيد من الاحترام للآخرين

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

تتجاوز المليار جنيه.. خسائر خروج مصر من البطولة الأفريقية

"فضيحة اتحاد الكرة".. عصابة فاسدة تتعامل مع مصر بمنطق السبوبة

ستوديو

الصين: يجب حل المسألة النووية الإيرانية بالطرق الدبلوماسية

تعرف على أهمية تناول المكملات الغذائية (فيديو)

فيديو.. بابا الفاتيكان يصلي من أجل مهاجرين قتلوا في غارة جوية في ليبيا

شاهد.. بلقيس فتحي تشبه الأميرات فى أحدث جلسة تصوير

ads

رياضة

تيتي يستشهد برونالدو حول غياب نيمار

دي ليخت يتجنب تكرار سيناريو جريزمان

كوتينيو عن السباعية المذلة: لا يمكن تغيير الماضي

نجم روما وصفقة ألمانية ضمن أولويات بايرن ميونخ

الرئيس نيوز

خاص: المالية تخفض غرامة التحصيل النقدي لـ 5% فقط " مستند"

خاص.. خطاب من المالية للمركزي: "ارحموا ممولي الضرائب"

أرملة الشهيد منسى: الدولة لا تنسى شهداءها.. وذكراهم دائمًا فى القلب

تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية بالنيجر

منوعات

رجل يطلق النار على شاحنة عائلة ويحرق طفلين وأبويهما

صورة صادمة.. صوفيا لورين على كرسي متحرك

ماريا كاري تخوض تحدي الزجاجة بصوتها (فيديو)

دراسة: الرائحة الكريهة تحسن الذاكرة

كشكول

"التعليم" تحل أزمة الترقي لمعلمى الغربية

"تعليم القليوبية" تنشر أسماء المتقدمين لرياض الأطفال

اجتماع لمديري ادارات الجودة بقنا استعدادا للعام الدراسي الجديد

تنسيق 2019.. أقسام الإعلام لا تخضع لشروط امتحانات القدرات

إسلام سياسي

تفاصيل الانشقاقات الأخيرة في تنظيم "حراس الدين" القاعدي

الجماعة الإرهابية تروج لنفسها على حساب وفاة الفنان عزت أبو عوف

هجوم إخواني جديد على محمد صلاح

فرح إخواني لخروج المنتخب المصرى من بطولة أمم أفريقيا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

صدور ترجمة جديدة لرائعة دوستويفسكى"حلم رجل مضحك"

بالصور.. ندوة "التواصل مع الذات والآخرين" بمكتبة القاهرة

آفاق تصدر طبعة جديدة من "رسائل أبى حيان التوحيدى"

الليلة.. ندوة "سيناء والتنمية" بمركز الحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك