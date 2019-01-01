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عالم

ناجاميني: تدهور الثقة أدى إلى القيود اليابانية على صادراتها لكوريا الجنوبية

الإثنين 08/يوليه/2019 - 09:52 ص
السفير الياباني لدى
السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية ياسوماسا ناجاميني
وكالات
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قال السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية ياسوماسا ناجاميني اليوم الاثنين، إن قرار اليابان بفرض القيود على صادراتها لكوريا الجنوبية لا يتعلق بقضية العمل القسري في زمن الحرب فقط، بل يتعلق بتدهور الثقة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه مع النائب البرلماني لحزب كوريا للحرية يون سانغ-هيون، رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد صباح اليوم.

وطبقا للنائب البرلماني يون، قال السفير ناجاميني خلال الاجتماع الذي استمر لمدة 50 دقيقة، إن اليابان شددت القيود على تصدير المواد التكنولوجية إلى كوريا الجنوبية بسبب تدهور الثقة بين البلدين، إلا أنها لا تنظر في وقف التصدير.

وقال السفير ناجاميني إن الحكومة اليابانية رفضت مقترح الحكومة الكورية الجنوبية لدفع التعويضات لضحايا العمل القسري من خلال تشكيل شركات البلدين صندوقا إلا أن الحكومة الكورية إذا قدمت مقترحا أكثر تقدما فقد تقبله الحكومة اليابانية.

وقال "يون" إنه خلال الاجتماع، أعرب عن الأسف لإجراءات اليابان لفرض القيود على صادراتها إلى كوريا الجنوبية، داعيا إلى إلغاء قرارها.

وذكر أنه أكد على أن الشركات الكورية الجنوبية تعاني من صعوبة بسبب القرار السياسي للحكومة اليابانية.
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