نجم روما وصفقة ألمانية ضمن أولويات بايرن ميونخ

يواصل نادي بايرن ميونخ الألماني، بحثه في سوق الانتقالات عن عناصر جديدة، لتدعيم صفوف الفريق البافاري.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن النادي البافاري يخطط لإبرام صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأفادت الصحيفة بأن الجناح التركي جينكيز أوندير لاعب روما الإيطالي، يأتي على رأس قائمة أولويات البايرن، لتعزيز القوة الهجومية للفريق البافاري.



ووجه مسئولو البايرن، الأنظار نحو المهاجم التركي، بعد فشلهم في جلب ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، لتعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري.



كما يأتي الألماني بينيامين هنريكس ظهير موناكو الفرنسي، ضمن خطط النادي البافاري في الميركاتو الصيفي، رغم التدعيمات الدفاعية التي قام بها مؤخرًا.



ويرغب المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، في امتلاك خيار إضافي في الخط الخلفي، لا سيما بعد رحيل ماتس هوميلز صوب بوروسيا دورتموند، واحتمالية مغادرة جيروم بواتينج.