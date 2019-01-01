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رياضة

مواري على ثقة في العودة لقمة منافسات التنس

الإثنين 08/يوليه/2019 - 09:39 ص
موراي
موراي
وكالات
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بدا آندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا في حالة انتعاش مع عودته لرياضة التنس عقب خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ انقذت مسيرته ويبدو واثقا من قدرته على استعادة مكانه ضمن لاعبي الصفوة.

وقال موراي (32 عاما)، الذي خاض مباريات الزوجي منذ عودته للملاعب عقب خضوعه لجراحة لإعادة تثبيت المفصل في أعلى الفخذ في يناير الماضي، قبل بطولة استراليا المفتوحة للتنس إن مسيرته شبه انتهت في ظل معاناته من ألم شديد.

وقال موراي في تصريحات نشرتها صحيفة تايمز البريطانية اليوم الاثنين "أعرف مدى الشعور بالألم الذي أحسست به في استراليا ومدى الصعوبة التي شعرت بها العام الماضي أثناء المشاركة في الفردي هنا.

"لذا، فلو تمكنت من الوصول لمستوى جيد من الناحية البدنية، فإن مستواي الفني لا يزال على ما يرام.

"أنا متأكد من أنه وعلى صعيد التنس، سيكون بوسعي مجاراة زملائي".

وتأهل المزيد من اللاعبين ممن يبلغون 30 عاما أو أكثر للدور الرابع في ويمبلدون مقارنة بمن هم أقل من الثلاثين وقال اللاعب البريطاني إنه لا يشعر بأن هناك ما يمكن أن يوقفه عن أن يكون ضمن "الأربعة الكبار" مع روجر فيدرر ورفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش.

وقال موراي "الكثير من اللاعبين في مثل سني لا يزالون يلعبون.

"لا اشعر بأن الرياضة ابتعدت عني وأنني لن استطيع العودة. لما لا؟

"لو منحني أي شخص سببا في عدم قدرتي على المنافسة ثانية، فإنني سأستمع إليه لكنني لم أحصل على سبب حتى الآن".

وفاز موراي بلقب الزوجي مع فليسيانو لوبيز في بطولة كوينز مع عودته للمنافسات الرسمية في أواخر الشهر الماضي ويشارك حاليا في منافسات الزوجي والزوجي المختلط، حيث يلعب مع الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، في ويمبلدون.
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