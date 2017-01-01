جاريكا الفخور بإنجازات بيرو في كوبا أمريكا يتعهد بالبقاء

أشاد ريكاردو جاريكا مدرب بيرو بلاعبيه لمنحهم الأمل لبلادهم بعد خسارة نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم 3-1 أمام البرازيل الليلة الماضية وأعلن أنه غير مهتم بتدريب أي فريق آخر حتى كأس العالم المقبلة.



وبدأت بيرو البطولة بطريقة ضعيفة وخسرت 5-صفر أمام البرازيل في دور المجموعات لكنها حققت مفاجآت في أدوار خروج المهزوم، فأطاحت بأوروجواي بركلات الترجيح قبل أن تحقق فوزا مفاجئا 3-صفر على تشيلي حاملة اللقب في الدور قبل النهائي.



وقدمت بيرو أداء مثيرا للإعجاب في النهائي وأعطت جماهيرها الكبيرة لحظة لا تنسى عندما ألغى هدف باولو جيريرو من ركلة جزاء تقدم البرازيل عن طريق إيفرتون، لكن هدفين آخرين من جابرييل جيسوس وريتشارليسون منحا المنتخب البرازيلي الانتصار.



ولم يكن لدى جاريكا أي مشكلة مع النتيجة قائلا إن البرازيل كانت "أفضل" من بيرو في المباراة.



وأبلغ مؤتمرا صحفيا "أهم شيء هو أننا جعلنا الناس ينتابها الحماس ولا يمكن أن نشعر بالإحباط، يجب أن نشعر بالقوة".



وأضاف "دخلنا هذا النهائي من أجل الفوز باللقب وواجهنا فريقا في غاية الفعالية. أعتقد أننا كنا في حالة جيدة وعلى الطريق الصحيح لبناء فريق يمكنه مقارعة الكبار والبقاء بينهم".



وأشرف المدرب الأرجنتيني على تحول مثير في حظوظ بيرو خلال سنواته الأربع في قيادة الفريق، ووضع حدا لانتظار استمر 36 عاما من أجل التأهل لكأس العالم 2018 وقاد الفريق إلى نهائي كوبا أمريكا لأول مرة منذ 1975.



لكنه قال إن الفريق لا يجب أن يقتنع بهذه الإنجازات.



وتابع "لا يمكن أن نتحمل البقاء في مكاننا، علينا مواصلة التقدم والحفاظ على تواضعنا.



"تأهلنا للنهائي بجدارة لكن بكل وضوح هناك فرق في القارة أفضل منا ولذلك علينا مواصلة التطور".



وزاد نجاح بيرو في البطولة من سمعة جاريكا كمدرب وأدى إلى تكهنات بأن الأرجنتين قد تسعى لتعيينه بعد أن قدمت بطولة متواضعة بقيادة ليونيل سكالوني.



لكن جاريكا قال إنه ملتزم تماما بقيادة بيرو في تصفيات كأس العالم التي تبدأ في مارس آذار المقبل وإنه سيرفض أي عروض أخرى من الخارج، حتى لو من الأرجنتين.



وقال "أحترم بلدي وأحب بلدي لكني مرتبط بعقد مع بيرو وهو بلد منحني كل شيء.



"بغض النظر عما سيحدث، أنا معتاد على الالتزام بعقودي وأمتلك واحدا حتى كأس العالم".



وأضاف "لدي التزام كبير مع بيرو وأنا أحترم هذا البلد كثيرا ولذلك لا يوجد فرصة في ذهابي لأي مكان آخر".