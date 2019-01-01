التخطيط تطلق المرحلة الثانية من برامج تأهيل القيادات النسائية

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي للوزارة مرحلة جديدة من برنامج "تأهيل القيادات النسائية" لمجموعة من القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة.



وفي هذا الإطار قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتي فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، وإعدادها للتطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وبالجهاز الإداري للدولة والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع بصفة عامة.



وأشارت إلى إطلاق الإستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية فى مارس 2017 بمبادرة من السيد رئيس الجمهورية، وإعلان عام 2017 عام المرأة المصرية.



وأضافت أن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتي بهدف بناء قدرات المرأة وسعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم تأهيل المرشحات اللاتي اجتزن البرنامج بالكامل للتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذلك العمل على ربط برنامج القيادة المقترح بالبرامج المناظرة على المستوى الدولى، مثل البرامج التي تطرحها مدرسة هارفرد كينيدى، وارتون، إنسيد وغيرها، وذلك تمهيدا لتنفيذ برنامج تدريبى مدته أسبوع يعقد فى مصر كل عام، وسيتم العمل كذلك على توفير منحة للتدريب فى أرقى المؤسسات الدولية مدتها عام لأفضل ثلاث خريجات من برنامج القيادة.



ومن جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات وإختبارات الإدارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الاجادة اللازمة للقيادة، مضيفة أنه تم خلال البرنامج مناقشة مشروعات مقترحة من المتدربات تعمل على تطوير وزارتهم حيث يتم في آخر البرنامج اختيار بعض المشاريع المتميزة لتنفيذها على أرض الواقع.



وأكدت على أن المعهد يقوم بتنفيذ دوره في خطة الإصلاح الإداري للدولة من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري، ذلك من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشري، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي.