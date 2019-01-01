التتويج الأمريكي وضغط نوير الأبرز في صحف ألمانيا

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الإثنين، والتي جاء على رأسها تتويج سيدات الولايات المتحدة الأمريكية بلقب كأس العالم في فرنسا، أمس الأحد.



وخرجت صحيفة كيكر بعنوان "بداية مع العديد من علامات الاستفهام"، في إشارة لبدء تحضيرات بايرن ميونخ للموسم الجديد.



أما صحيفة بيلد ألقت الضوء عبر غلافها على التصريحات النارية من لوثار ماتيوس نجم البايرن السابق، ضد مانويل نوير حارس الفريق البافاري، بعد تصريحات وكيله، الذي قلل من النادي وتشكيلته الحالية، كما ألمح لاحتمالية رحيل موكله فور نهاية عقده.



كما جاءت صحيفة Abendzeitung بعنوان "مانويل نوير يضغط على مسؤولي البايرن"، وذلك في إشارة لتصريحات وكيل نوير، الذي انتقد سياسة انتقالات النادي البافاري وعدم قدرة التشكيلة الحالية على المنافسة أوروبيًا.



بينما جاءت صحيفة Der Tagesspiegel بعنوان "حقًا بطل العالم"، وذلك في إشارة لتتويج منتخب أمريكا بلقب كأس العالم للسيدات، أمس الأحد، بالفوز على هولندا (2-0) في المباراة النهائية.



كما جاءت صحيفة WAZ بعنوان "سيدات أمريكا يحصدن لقب كأس العالم في فرنسا".