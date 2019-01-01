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حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بالنصب على المواطنين في النزهة

الإثنين 08/يوليه/2019 - 09:26 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على التنقيب عن الآثار والذهب والفضة.

وتعود أحداث الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بشارع جسر السويس بدائرة القسم، فتمكنوا من ضبط 3 أشخاص أحدهم مطلوب التنفيذ عليه في 13 حكمًا متنوعًا حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم، وعثر بداخل السيارة على حقيبة بداخلها كيس بلاستيك يحوي كمية من التراب، حقيبة بداخلها قطع حجرية مختلفة الأحجام، سبيكة فضية وزنت 800 جرام، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

بمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في ممارسة أعمال النصب على المواطنين عقب إيهامهم بتحصلهم على المضبوطات إثر تنقيبهم عن الآثار، وقدرتهم على استخراج الذهب والفضة منها، وترغيبهم بالاستعانة بهم في أعمال التنقيب مقابل مبالغ مالية.
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