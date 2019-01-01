مصرع طفلان وإصابة والدتهما في تصادم توك توك وسيارة بالبدرشين

لقى طفلان مصرعهما، وأصيبت والدتهما، فى حادث تصادم توك توك وسيارة أعلى الطريق فى منطقة البدرشين، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



فيما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية.



كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أى كثافات مرورية.