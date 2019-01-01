مصرع سيدة وإصابة آخر فى انقلاب سيارة ببنى سويف

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب شخص آخر، اليوم الاثنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى عند مدخل قرية أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلها للمستشفى.



وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة حيث تبين أن الجثة لسيدة وتدعى عائشة محمد صميدة 50 سنة ومقيمة بقرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة وتم نقلها إلى المشرحة بمستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل قصرى عبد الصمد قصرى 65 سنة معاش بالقوات المسلحة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج إلى قسم الاستقبال وذلك لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق