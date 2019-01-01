ترامب يرد على تسريبات السفير البريطاني في بلاده

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفير البريطاني لدى بلاده كيم داروتش، بعد الكشف عن تسريبات دبلوماسية من جانب داروتش نعت فيها ترامب وإدارته بـ"الحمق وضعف الكفاءة".



وقال ترامب - في تصريحات له الليلة تعليقا على ذلك بأن "السفير البريطاني لا يخدم بلاده بالصورة الجيدة"، وأضاف " نحن لسنا من المعجبين بهذا الرجل".



وكان داروتش قد ذكر العديد من الأوصاف السلبية عن الرئيس الأمريكي وردت في سلسلة من البرقيات الدبلوماسية السرية التي تغطي الفترة من 2017 وحتى الآن.



وقد ذكرت بعض المصادر بأن معاوني الرئيس ترامب دعوا إلى إقصاء السفير البريطاني عن عمله بعد تلك التسريبات التي كشفت عنها صحيفة الديلي ميل البريطانية.