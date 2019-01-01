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مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 36 درجة

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:01 ص
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانًا على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36
شبين الكوم 25 36
طنطا 24 35
دمنهور 24 34
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 31
مطروح 24 31
السلوم 24 32
سيوة 25 38
بورسعيد 26 31
دمياط 25 30
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 22 37
السويس 23 36
العريش 24 33
رفح 23 32
رأس سدر 23 38
نخل 18 37
نويبع 27 37
طابا 26 35
كاترين 20 31
الطور 26 34
شرم الشيخ 28 37
الغردقة 26 38
مرسى علم 27 37
الفيوم 23 37
بنى سويف 23 37
المنيا 24 37
أسيوط 24 38
سوهاج 25 39
قنا 26 39
الأقصر 27 41
أسوان 28 41
أبو سمبل 27 42
الوادي الجديد 22 41
شلاتين 27 37
أبورماد 28 37
حلايب 28 35
رأس حدربة 29 33.
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