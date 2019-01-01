بالصور.. منتخب الكاميرون يغادر القاهرة فجر اليوم

غادر مطار القاهرة فجر اليوم اليوم منتخب الكاميرون، وأنهى فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران إجراءات سفر المنتخب عبر صالة 4 المخصصة لسفر المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.من صالة 4 على رحلة مصر للطيران MS.



وتقدم وزارة الطيران، كافة التسهيلات اللازمة لتوديع البعثات الإفريقية والوفود المشاركة والمشجعين للبطولة، من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر.



وشهد مطار القاهرة، توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يستمر وصول المشجعين الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.