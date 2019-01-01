ترامب يعتزم فتح بعض مراكز احتجاز المهاجرين أمام الصحافة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم فتح مراكز لاحتجاز المهاجرين أمام الصحافيين، وسط انتقادات تأخذ عليها اكتظاظها وتردي شروط العيش فيها.



وقال ترامب لصحافيين في موريستاون بولاية نيوجرزي (شمال شرق) "سأبدأ بعرض بعض مراكز الاحتجاز هذه على الصحافة. أريد أن تذهب الصحافة وتراها".



وتابع: "بعض أعضاء الصحافة سيذهبون لأنها مكتظة، ونحن من كان يشكو من اكتظاظها".



وجاء الإعلان بعدما نشرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"إل باسو تايمز" تقريرا عن مركز احتجاز تابع لحرس الحدود في كلينت بولاية تكساس، جاء فيه أنه يتم فيه احتجاز مئات الأطفال المكدسين في زنزانات تكثير فيها الأمراض، وهم يرتدون ملابس قذرة، وهو ما وصفه ترامب بأنه "كاذب".



وجاء في المقال أن "رائحة ملابس الأطفال القذرة كانت نتنة إلى حدّ أنها كانت تنبعث حتى من ملابس العناصر أنفسهم. وكان الأطفال يبكون بدون توقف".



وتابع: "بدت فتاة على وشك أن تحاول الانتحار، إلى حد أن العناصر جعلوها تنام في سرير صغير أمامهم بحيث يمكنهم مراقبتها وهم يهتمون بالوافدين الجدد".



وأقرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية المشرفة على حرس الحدود في تقرير الثلاثاء بـ"اكتظاظ خطير" في العديد من مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين القادمين بمعظمهم من أمريكا الوسطى هربا من العنف والفقر في بلادهم.



كما تحدث برلمانيون ديموقراطيون زاروا بعض هذه المراكز عن زنزانات مكتظة لا مياه جارية فيها ولا يمكن للأطفال والبالغين المحتجزين فيها الحصول على أدوية أو حتى الاستحمام.