بعد إصابته لصلاح.. راموس يتغزل فى المصريين

كتب قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس رسالة مؤثرة عبر حسابه على إنستغرام تحدث فيها عن مصر بعد انتهاء رحلته، حيث قال إن زيارته إلى مصر "واحدة من أهم رحلاته السياحية على الإطلاق"، مضيفًا: "الآن عرفت لماذا يتغنى الجميع بمصر وشعبها".



وأضاف "راموس": "ستمتلكين دائما قطعة من قلبي، كانت التجربة رائعة جدا"، كما نشر راموس صورة له مع زوجته، وأصدقاء آخرين بدأت علاقته بهم خلال هذه الرحلة، شاكرا إياهم على حسن الضيافة.



جدير بالذكر اـ قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس ربما يكون من اللاعبين غير المفضلين للمصريين، بعد التدخل العنيف للاعب الإسباني على "الفرعون الصغير" محمد صلاخـ في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، والذي تسبب بكسر كتف صلاح وغيابه عدة أشهر عن الملاعب.